À la recherche d’Anwar Raslan, tortionnaire syrien

Mardi 12 février 2019. Deux Syriens sont arrêtés en Allemagne, un troisième en France. L’opération fait grand bruit : ces trois anciens membres des services de renseignement du dictateur syrien Bachar Al-Assad sont soupçonnés de crimes contre l’humanité. Anwar R., Eyad A., Abdulhamid A. : le communiqué de presse du parquet fédéral allemand ne donne que des prénoms suivis d’une initiale, mais l’identité de l’officier arrêté à Berlin ne reste pas longtemps secrète. Dès le lendemain, son nom circule sur les réseaux sociaux : il s’appelle Anwar Raslan. L’homme n’est pas un inconnu. Avant de déserter, il était colonel dans le centre de détention d’Al-Khattib, de sinistre réputation. Moins de 24 heures après son arrestation, une photo d’origine indéterminée fait le tour des sites militants syriens. Manifestement prise à l’aéroport de Genève quelques années plus tôt, l’officier y prend la pose. Cheveux gris couronnant un front largement dégarni, moustache en brosse où frémit à peine l’ombre d’un sourire. Le quinquagénaire qui regarde fixement l’objectif n’imagine pas qu’il sera un jour connu comme le premier haut gradé du régime syrien arrêté et poursuivi pour crimes contre l’humanité. Un symbole. Car à l’occasion de son procès qui doit avoir lieu à Coblence en avril, une cour de justice se penchera pour la toute première fois sur les crimes commis dans les geôles du pouvoir syrien, où des milliers d’hommes et de femmes ont disparu depuis 2011.

Qui est Anwar Raslan ? Officier, bourreau, déserteur, réfugié ? C’est l’histoire de cet homme que Les Jours retracent dans La traque et, à travers elle, la quête de celles et ceux qui pistent les criminels d’une guerre qui dure depuis près d’une décennie. .