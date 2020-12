Dans les geôles syriennes, les crimes que l’on tait

Avertissement aux lectrices et aux lecteurs : cet épisode contient des scènes violentes.

Huit mois d’audiences et les preuves ne cessent de s’accumuler au tribunal de Coblence, en Allemagne, où l’ancien colonel des renseignements syriens Anwar Raslan est jugé pour crimes contre l’humanité, aux côtés du sergent Eyad Al-Gharib. Un à un, les acteurs de cette traque dont Les Jours font le récit se sont succédé dans la salle d’audience 128. Chacun rassemblant les pièces du gigantesque puzzle de ce procès. L’avocat syrien Mazen Darwish a décrit la mécanique sanguinaire des mukhabarat, documents internes à l’appui (lire l’épisode 10, « Leur meilleure défense, c’est l’enquête »). Le reporter du Spiegel Christoph Reuter a raconté sa rencontre avec le colonel, aujourd’hui sur le banc des accusés, alors qu’il sortait tout juste de Syrie (lire l’épisode 3, « Le colonel Raslan, déserteur mais faux repenti »). Les terribles photos de corps de détenus torturés issues du « dossier César » ont défilé sur l’écran de la salle d’audience. Et la journaliste Garance Le Caisne est venue porter la voix de celui qui a exfiltré, au péril de sa vie, ces archives macabres d’un régime procédurier (lire l’épisode 6, « César, archiviste de l’horreur des prisons syriennes »). Quant à la Commission for International Justice and Accountability (Cija), elle a envoyé son directeur des enquêtes Christopher Engels présenter aux juges de multiples documents confidentiels du régime, récoltés dans les décombres syriens depuis 2012. Parmi eux, des lettres datées de 2011 émanant du plus haut sommet de l’État et donnant l’ordre d’arrêter quiconque « incite à aller manifester » ou est lié à l’opposition. Et le dossier constitué par la Cija sur Anwar Raslan dès 2017, comprenant des comptes rendus d’interrogatoires signés de son nom (lire l’épisode 9, « Dans le secret des chasseurs de crimes d’Assad »).