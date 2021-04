Enfin le son de leurs voix. Celle d’Abdulnaser Al-Ayed qui a eu affaire au colonel Raslan, celle de l’avocat syrien Mazen Darwish qui se bat pour documenter les exactions commises pendant la répression de la révolution syrienne en 2011, celle de Bill Wiley qui veille sur un centre secret où, en vue de procès futurs, s’amoncellent les archives du gouvernement de Bachar Al-Assad et tant d’autres encore (lire l’épisode 9, « Dans le secret des chasseurs de crimes d’Assad »)… Voici les deux premiers épisodes de Colonel Raslan, la traque d’un bourreau, un podcast produit par Les Jours et conçu par Brice Andlauer et Lena Bjurström que diffuse la plateforme Audible (lire l’épisode 93 de La vie des « Jours »). Mais il s’agit d’un podcast d’un genre particulier : c’est une enquête dans l’enquête. Tout au long des dix épisodes, Brice Andlauer marche sur les pas de Lena Bjurström pour raconter son enquête journalistique sur les traces d’Anwar Raslan, ses rencontres avec des victimes et des avocats, les étapes de la traque, ses découvertes au fil de ses recherches… Bonne écoute.

Épisode 1, « Le bourreau », 37 min 59 s. Par Brice Andlauer et Lena Bjurström. Réalisation : Lidwine Hô

Illustration : Jean-François Desserre pour Les Jours.

Épisode 2, « Branche 251 », 44 min 22 s. Par Brice Andlauer et Lena Bjurström. Réalisation : Lidwine Hô

Illustration : Jean-François Desserre pour Les Jours.

Pour découvrir l’intégralité des épisodes de Colonel Raslan, la traque d’un bourreau, rendez-vous dans votre « zone avantages » où deux mois d’abonnement à Audible vous sont offerts.