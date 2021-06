À Europe 1, la grève reste sur sa fin

Novembre 2016 - juin 2021 : quatre ans et sept mois séparent la grève d’i-Télé de celle d’Europe 1, 31 jours de mouvement chez i-Télé, six jours chez Europe 1. Les deux se sont terminées un mercredi tout gris. Pour Europe 1, c’est ce 23 juin. Quatre ans, sept mois et, entre les deux, des milliards d’années de recul du droit du travail, de liberté d’expression piétinée, de rédactions brisées : de Bolloré qui avance, encore et toujours.

« – La toile de Bolloré se tisse ? – Oui. » Ah merci bien Les Jours, on avait remarqué aussi, avec l’arrivée annoncée de l’une de ses têtes de gondole, Laurence Ferrari, ou celle de Dimitri Pavlenko, discutailleur quotidien de la chaîne aux côtés d’Éric Zemmour, vous n’avez pas d’autre banalité du même acabit ? Certes, certes, sauf que ce « oui » est celui de Constance Benqué, rien moins que la présidente de Lagardère News, ainsi que les rapportent les syndicalistes d’Europe 1 qui l’ont rencontrée ce mercredi à la mi-journée. Mais Constance Benqué a ajouté, racontent-ils, que les « ponts » entre CNews et Europe 1, ceux qu’elle appelait elle-même de ses vœux il y a un mois (lire l’épisode 10, « “Vous êtes déjà salariés de Vincent Bolloré dans les faits” »), devaient être à double-sens. À savoir que des journalistes de la radio aillent montrer leur bobine à la télé de Vincent Bolloré.