Sur Europe 1, Romain Desarbres cache la forêt Bolloré

Vous allez voir qu’à ce rythme de départs à Europe 1, Vincent Bolloré va devoir animer lui-même une émission sur la radio à la rentrée. Désormais, la question se pose en effet : y a-t-il assez de journalistes chez CNews pour remplacer ceux qui, face à l’emprise de l’homme d’affaires se resserrant façon mâchoires d’un étau, font leurs valises ? Ainsi, ce lundi, Le Parisien nous apprend que la direction d’Europe 1 a trouvé un successeur à Patrick Cohen : Romain Desarbres, aujourd’hui zélé présentateur de la matinale de CNews. Et dans la même fournée débarquent également sur Europe 1 Thomas Lequertier, autre présentateur de la chaîne info, ainsi que, venue cette fois de Canal+ après une carrière entamée sur Direct 8 dès son lancement par un certain Vincent Bolloré, Laurie Cholewa. Ça commence à se voir…

Léger changement d’ambiance et de niveau à venir à 12 h 30 sur la station. On a vu apparaître Romain Desarbres dans L’empire, notre série sur Vincent Bolloré et Canal+, à l’occasion de la grande grève d’i-Télé de fin 2016, un mouvement contre lequel il votait ou s’abstenait à chaque assemblée générale. Lorsque Florent Peiffer, alors tenancier de la matinale de la chaîne, a annoncé son départ lors d’une de ces AG, Romain Desarbres est allé se faire confirmer la nouvelle auprès de l’intéressé, se disant chaud pour le remplacer. Classe. Très classe.