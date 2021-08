À Europe 1, la rentrée déclasse

Qui n’a pas, aujourd’hui, son groupe WhatsApp familial, amical ou professionnel qui rassemble un même fil de discussions dans la messagerie chiffrée afin de communiquer facilement ? Mais pour accéder à celui sur lequel Les Jours ont mis la main, il faut avoir un certain pedigree. Y participent en effet les nouvelles recrues d’Europe 1 en provenance pour l’essentiel de CNews, ainsi que plusieurs chefs de la radio reconstruite sous l’emprise de Vincent Bolloré : Laurence Ferrari, Romain Desarbres, Donat Vidal Revel, le directeur de l’information d’Europe 1… Le nom de ce groupe ? « Europe 1/Saison 1 ! » Le point d’exclamation est d’origine. On ne sait encore ce que donnera la saison 2 et qui sera à son casting mais à lire les échanges sur le groupe WhatsApp, la première, qui s’ouvre ce lundi matin, est prometteuse.

D’abord Laurence Ferrari qui, avec ses trois heures d’émission dont deux sur Europe 1 et une partagée avec CNews, symbolise ce que nombre des salariés, partis, partants ou encore là, appellent la « colonisation » de la radio voire, ironiquement, « le grand remplacement ». Elle a, écrit-elle, « des fourmis dans les jambes » à l’idée d’entamer son nouveau boulot. Christophe Carrez, le nouveau directeur adjoint de la rédaction, qui remplace Emmanuel Renard parti, dit-on, après avoir émis des réserves quant au rapprochement avec CNews, s’en félicite :