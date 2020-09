Europe 1 : salut les coquins

«Je vous le jure sur la tête de mon bibounet : je ne vendrai jamais Europe 1. » Cette phrase a été prononcée mot pour mot par Arnaud Lagardère devant plusieurs journalistes de la station, il y a de cela quelques années. « Sur la tête de mon bibounet », ci-devant Nolan, dernier fruit de ses amours avec Jade Lagardère. Une promesse déjà faite à son père Jean-Luc, dont la radio était la danseuse préférée depuis qu’il en a pris le contrôle en 1973, le temps de la splendeur d’Europe 1. « Vous êtes les photographes du son, quoi qu’il arrive vous devez enregistrer », lançait le journaliste Pierre Sabbagh aux recrues. Autant dire qu’on a fait un peu de chemin de Sabbagh jusqu’au transfert de Louis de Raguenel de Valeurs actuelles au service politique d’Europe 1. Et depuis jeudi dernier que son arrivée a été confirmée par la direction, ce n’est plus tout à fait Salut les copains (lire l’épisode 1, « Les “Valeurs” de la famille Europe 1 »).



Dans les heures qui suivent cette confirmation, ces gens de radio dont la voix est l’outil de travail n’en ont plus. Le sifflet coupé net par le mail reçu du directeur de l’information Donat Vidal Revel, par ces deux phrases : « Constance Benqué [présidente d’Europe 1, ndlr] et moi-même décidons de répondre favorablement à votre demande : Louis de Raguenel ne sera pas le chef du service politique d’Europe 1. » Et là, dans son message, Donat Vidal Revel va à la ligne et poursuit : « Il rejoint le service comme chef adjoint. » Ce qui révèle un certain sens de l’humour et du gag mais très étrangement, les salariés avaient les lèvres trop gercées pour sourire de cette entourloupe managériale niveau CM1.

