CNews monte le son sur Europe 1

Le 5 septembre dernier, Arnaud Lagardère promettait dans Le JDD que la nouvelle grille d’Europe 1 était faite pour durer « au moins deux saisons ». Il s’aventurait même un peu plus loin : « On peut changer des choses à la marge mais pas les grands rendez-vous, notamment la matinale ou la fin d’après-midi. » Parole de Lagardère… Trois semaines plus tard, c’est pourtant toute la matinale du week-end qui part à la poubelle. Remplacée par ? On vous le donne en mille : la matinale de CNews, qui sera retransmise simultanément sur Europe 1 et ce, dès ce samedi. Ça va vite.



La matinale du week-end, comme celle de la semaine, est un rendez-vous stratégique à la radio, c’est celui qui rassemble le plus grand nombre d’oreilles. En cette rentrée où chacune des plus grosses cases d’Europe 1 est squattée par des têtes d’affiche de CNews, celle du week-end faisait figure d’exception avec une animatrice, Bérénice Bourgueil, chipée à RTL Belgique. C’était même le contre-exemple choisi par la patronne de Lagardère News, Constance Benqué, face aux salariés d’Europe 1 pour assurer que pas du tout voyons, on n’est pas une succursale de CNews, la preuve, Bérénice Bourgueil. Résultat : c’est Thomas Lequertier qui réveillera désormais les auditeurs du week-end sur Europe 1. Le même Lequertier désormais en charge d’Europe midi les samedis et dimanches mais ça ne lui fera pas plus de boulot puisque c’est donc la matinale qu’il présente sur CNews qui sera diffusée sur Europe 1, du moins son son.



Après l’heure de « Punchline » commune à CNews et Europe 1, c’est la deuxième créature télé-radiophonique de l’ère Bolloré

Une réunion doit encore, ce mardi matin, entériner la décision mais c’est ainsi la deuxième créature télé-radiophonique qui s’ébroue sur l’antenne d’Europe 1, la première étant le Punchline de Laurence Ferrari dont une heure est commune aux deux grilles.