Europe 1, un pied dans l’hécatombe

Vous nous direz, tant que le chef du service politique d’Europe 1 Louis de Raguenel est là pour diffuser dans trois journaux de suite et en moins de trois heures sa même analyse enregistrée comparant l’ascension sondagière d’Éric Zemmour à celle d’Emmanuel Macron en 2016 (c’était le 7 octobre dernier), il y a aura toujours de quoi remplir l’antenne, mais tout de même. Tout de même, il y a comme un vide, un creux, une béance en plein milieu de la radio du groupe Lagardère. L’ultime plan de départs négociés est arrivé à son terme vendredi 8 octobre et, selon les informations des Jours, 98 personnes ont fui une Europe 1 désormais sous le joug de Vincent Bolloré – c’est la moitié de l’effectif.



Et il n’a fallu que six mois pour en arriver là. D’abord par la rupture conventionnelle collective (RCC) décidée dans le cadre du plan d’économies qui a touché l’ensemble du groupe Lagardère : 42 départs ont été acceptés en juillet. Une bonne partie des autres ont quitté Europe 1 via des départs négociés puis un semblant de clause de conscience obtenue de la direction – d’où son surnom malicieux en interne de « clause de Constance » en référence à la présidente de la radio, Constance Benqué. Et le restant, ce sont les virés qui n’apparaissaient pas forcément dans l’effectif salarié de la radio : les Nicolas Canteloup, Pascale Clark, Patrick Cohen, Bertrand Chameroy, Julie ou Laurent Cabrol.