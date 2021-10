C’est émouvant : quand les deux journaux dont ils prennent les rênes sont nés, Jérôme Bellay et Patrick Mahé suçaient encore leur pouce. Le premier avait 6 ans à l’éclosion du Journal du dimanche en 1948 ; le deuxième tout juste 2 ans lorsqu’est paru le premier numéro de Paris Match en 1949. Et c’est ainsi qu’en 2021 Jérôme Bellay, « grand professionnel de l’info », dit le communiqué de Lagardère (comprendre : il a 79 ans), devient directeur général de la rédaction du JDD et que Patrick Mahé, « parfait connaisseur de l’ADN de Paris Match », dit la même source (comprendre : il a 74 ans), obtient le même poste dans l’hebdo. Les deux remplaçant Hervé Gattegno, éjecté la semaine dernière à la faveur de l’emprise que ne cesse d’exercer Vincent Bolloré sur les médias du groupe Lagardère (lire l’épisode 24, « Le poids de Bollo, le choc pour Gattegno »). Question, une seule question : maintenant qu’ils se trouvent à la tête de deux journaux d’influence dont Bolloré contrôle le destin puisque son offre publique d’achat (OPA) sur Lagardère est en cours, Bellay et Mahé vont-ils être ses aimables courroies de transmission ?

À des journalistes, Patrick Mahé a indiqué qu’il était là jusqu’à juillet 2022, après la présidentielle, donc

Réponse : on verra bien à l’usage mais ils ne seront ni l’un ni l’autre des empêcheurs de bolloréiser en rond. Dans les deux rédactions, qui siègent dans le même immeuble que la cousine Europe 1 devenue une succursale de CNews, tous parlent d’un « soulagement ». Au