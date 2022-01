Europe 1 et « Le JDD », les doigts dans l’emprise de Bolloré

Bolloré partout, succès nulle part. Le remuant magnat des médias a beau accentuer chaque jour la pression qu’il exerce sur le groupe Lagardère – dont , rappelons-le, il n’est toujours pas propriétaire, son OPA étant à peine déclenchée – , rien n’y fait. En témoignent les résultats d’audience d’Europe 1, issus de la nouvelle vague mesurée par Médiamétrie et publiés ce jeudi : cata. En témoigne le brusque changement de direction au Journal du dimanche, trois mois à peine après le remplacement d’Hervé Gattegno par Jérôme Bellay, viré ce mercredi au bénéfice de Jérôme Béglé, venu du Point mais surtout de CNews dont il est un des invités (payés) permanents : ça ne va pas.



Vague après vague, Europe 1 glougloute à 4,2 % de part d’audience, désormais mise au ban des radios généralistes. La précédente mesure de Médiamétrie, pour septembre-octobre, avait sonné l’alerte pour la station, qui inaugurait alors une grille décalquée de CNews (lire l’épisode 26, « Bolloré casse l’audience à Europe 1 ») ; la nouvelle, qui couvre la période novembre-décembre, confirme l’échec : avec 2,2 millions de fidèles quotidiens, Europe 1 perd pas loin de 200 000 auditeurs d’une vague à l’autre et près d’un demi-million en un an. Et le mouvement se confirme dans les audiences quart d’heure par quart d’heure, auxquelles seules les radios ont accès – vous inquiétez pas, on les a récupérées.