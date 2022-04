Bolloré fait marcher Lagardère OPA

On ne sait pas de quoi sera fait le deuxième tour de l’élection présidentielle de 2027, mais on verra alors exactement les effets de l’offre publique d’achat (OPA) de Vincent Bolloré sur Arnaud Lagardère : pas un journaliste d’Europe 1 ne manquera à l’antenne de CNews pour la soirée électorale organisée simultanément sur la radio et la chaîne info. Pas un, alors que, pour le premier tour de 2022, ils sont cinq journalistes de la rédaction d’Europe 1 à avoir refusé, selon nos informations, d’apparaître sur CNews. Une rébellion qui n’aura bientôt plus cours : enclenchée officiellement ce jeudi, l’OPA va définitivement arrimer le groupe Lagardère à Vivendi et voir les médias du premier tomber dans l’escarcelle du second.

Car on aurait tendance à l’oublier tant Vincent Bolloré a déjà installé ses chaussons à Europe 1 : la radio n’a aujourd’hui pas le moindre lien capitalistique avec Vivendi, la maison-mère de Canal+ et CNews. Et pourtant, l’OPA est anticipée depuis bientôt un an avec des rapprochements de plus en plus intimes : installation des têtes d’affiche de la chaîne à la radio, dégagement généralisé de ceux qui s’offusquent de la bolloréisation en cours (une centaine de départs, rappelons-le…) et de plus en plus d’émissions codiffusées en stéréo sur Europe 1 et CNews.