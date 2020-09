Lagardère : la bataille des chiffonniers milliardaires

C’est la scoumoune chez les Lagardère, figurez-vous que Maïté souffre d’une pancréatite. Maïté ? La belle-mère d’Arnaud Lagardère et mère de Jade voyons, celle qui met en story toute sa vie sur Instagram, pancréatite annoncée ce jeudi depuis l’Hôpital américain de Paris comprise. Un malheur n’arrivant jamais seul, figurez-vous que le Qatar fait une « Bolloréite ». Pardon ? Bon d’accord, on s’explique. Dans la folle saga qui agite le capitalisme français pour s’accaparer les restes de l’empire Lagardère, voilà que le Qatar entre dans la danse aux côtés de Vincent Bolloré. Entre Arnaud Lagardère, l’héritier au petit pied, Vincent Bolloré, le prédateur aux dents longues et Bernard Arnault, le doré rôdeur des surfaces venu sauver le premier des griffes du second, c’est vrai que ça manquait. Chacun se tire dans les pattes : sitôt que l’un bouge une oreille, l’autre réplique. Et cette semaine a été riche en rebondissements. Dernier en date et pas des moindres : l’arrivée surprise, ce jeudi soir, de Bernard Arnault au capital du groupe Lagardère dont il annonce avoir acquis 5 %. Boum.

Mais reprenons dans l’ordre cette folle et cruciale semaine pour l’empire Lagardère. Mardi soir, le Qatar, – ou plus exactement le fonds souverain de l’émirat, Qatar Holding (QH), qui détient 13 % du groupe Lagardère – a foutu le feu grâce à un simple communiqué : « QH considère légitime que l’ensemble des actionnaires soient équitablement représentés », mieux le Qatar dit « se réserver le droit d’être représenté au conseil de surveillance compte tenu de sa qualité d’actionnaire de référence de la société ». Ne nous y trompons pas, cette littérature un poil austère est une bombe à fragmentation. Parce que le communiqué a été unanimement lu comme un soutien aux ennemis d’Arnaud Lagardère, à savoir le duo Vincent Bolloré (Vivendi) et Joseph Oughourlian (Amber Capital).