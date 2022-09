Ferrari remplace Jeudy : Bolloré refait le « Match »

Au moins les choses sont-elles dites et clairement dites. C’est le symbole de la mise sous tutelle d’Europe 1 par CNews qui arrive à Paris Match pour remplacer Bruno Jeudy : Laurence Ferrari, carrément. « Pressentie », selon Stratégies, la journaliste va bel et bien, selon nos informations, rejoindre l’hebdomadaire du groupe Lagardère, manifestant de manière éclatante l’emprise de Vincent Bolloré.



Au printemps 2021, l’arrivée de Laurence Ferrari sur Europe 1 a incarné la prise de contrôle bolloréenne (lire l’épisode 13, « Bolloré et la grève s’installent à Europe 1 »). Son émission de CNews, Punchline, est en effet codiffusée en partie sur Europe 1, et c’est depuis la radio du groupe Lagardère, dans le studio Pierre-Bellemare tout juste refait à neuf aux frais de Canal+, qu’elle est retransmise. Une fois la digue ouverte par Laurence Ferrari, ce sont toutes les vedettes de CNews qui ont colonisé Europe 1 – Dimitri Pavlenko à la matinale, Romain Desarbres à la mi-journée, Mathieu Bock-Coté le matin et dans l’émission politique dominicale avec Sonia Mabrouk. Et avec elles et dans le même mouvement, les chroniqueurs qui font de la chaîne info de Canal+ un troquet de droite bien réac, d’Eugénie Bastié du Figaro à Charlotte d’Ornellas et Geoffroy Lejeune de Valeurs actuelles. La prise de contrôle d’Europe 1 se soldera par une grève historique, par la mise à l’écart de plusieurs voix historiques et le départ d’une centaine de salariés refusant d’être ainsi bolloréisés (lire l’épisode 18, « Bain de 100 à Europe 1 »).



Va-t-on voir se reproduire à « Match » le schéma déjà éprouvé à Europe 1, mais aussi à i-Télé recarrossée en CNews ? Bien possible

Va-t-on voir se reproduire à Paris Match le même schéma déjà éprouvé à Europe 1 donc, mais aussi à i-Télé recarrossée en CNews ? Bien possible tant l’arrivée de Laurence Ferrari est une façon pour Vincent Bolloré de marquer son territoire. Pensez : Bruno Jeudy, rédacteur en chef des services politique, économie et actu, est viré pour avoir mené la fronde contre la couverture consacrée au cardinal ultraconservateur Robert Sarah (lire l’épisode 31, « Bruno Jeudy et le retour de la contre-attaque de l’empire ») et c’est Laurence Ferrari qui le remplace…



Vincent Bolloré — Illustration Simon Lambert/Les Jours.