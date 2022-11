Praud d’échappement vers Europe 1

C’est le transfert de l’année en même temps que le symbole éclatant de l’empire médiatique que se construit Vincent Bolloré. Le bruit courait mais selon nos informations, c’est fait : l’animateur de RTL Pascal Praud va rejoindre Europe 1, où sera codiffusée son émission de CNews L’Heure des pros. La plus grande bouche de la chaîne d’opinions extrêmes, le tenancier du zinc où règne la loi du plus réac (ce jeudi matin, Praud daubait ainsi « la grande flemme » des Français…) va changer de crèmerie radiophonique pour installer son gueuloir simultanément sur Europe 1, poursuivant ainsi la convergence entre les deux antennes détenues par Vincent Bolloré. Ne feront-elles bientôt qu’une, CNews et Europe 1 ? Au-delà de son âme déjà bien amochée depuis l’arrivée tonitruante de Bolloré au printemps 2020, la radio d’Arnaud Lagardère (du moins jusqu’à la conclusion de l’OPA qui n’attend que l’aval de la Commission européenne, réponse avant la fin du mois) n’a pas grand-chose à perdre : la nouvelle fournée de Médiamétrie, qui mesure tous les deux mois l’audience radiophonique, est encore un carnage. La station enfonce un peu plus le plancher qu’elle ne cessait déjà de creuser, atteignant son plus bas historique.

En septembre-octobre et par rapport à la même période de 2021, Europe 1 a perdu 400 000 auditeurs et n’en compte plus que 2,058 millions (on n’a pas arrondi à deux millions parce qu’on est charitables). Un an après la mesure de la première grille de rentrée où fleurissaient les animateurs de CNews en diffusion simultanée, c’est désormais officiel : la greffe bolloréenne n’a pas pris. Et n’a pas réussi à endiguer la désertion d’auditeurs qu’Europe 1 observe depuis des lustres, mais qui s’est accélérée avec l’annexion par CNews. En 2010, la radio était sur la troisième place du podium derrière RTL et France Inter avec quelque cinq millions d’aficionados et 7,8 % de parts de marché. Dans une rentrée 2022 marquée par une baisse globale du média radio, elle s’affiche désormais à la dixième place, distancée par toutes les stations généralistes, que ce soit en nombre d’auditeurs ou en parts d’audience (3,1 %). Europe 1 végète aujourd’hui derrière la musicale RTL2 et tout juste devant RFM, l’une des trois radios du groupe Lagardère