Bruxelles pose son gun sur Bolloré

Qu’il soit question d’un flingue n’étonnera personne concernant Vincent Bolloré. Que ce ne soit pas lui qui l’ait en main est un peu plus original. Non, c’est la Commission européenne : à en croire La Lettre A, celle-ci soupçonne Vincent Bolloré de gun jumping dans le cadre de l’OPA de Vivendi sur le groupe Lagardère. Une expression au départ sportive (« to jump the gun », partir avant le coup de pistolet du starter) désormais étendue au droit de la concurrence pour désigner celui qui n’attend pas l’autorisation de racheter une boîte pour faire déjà sa loi dans ladite boîte. Vincent Bolloré s’adonner à une telle pratique ??? Vincent Bolloré décider de tout à Europe 1, au JDD, à Paris Match, bref dans les médias du groupe Lagardère alors qu’il est sous le coup d’une enquête de la Commission européenne qui décidera en mai prochain d’autoriser, ou pas, le rachat ??? Les lectrices et lecteurs de L’héritier sont pliés de rire… Quelqu’un pour envoyer les 37 épisodes précédents sous pli discret à la Commission européenne ?

Nous sommes le 9 décembre, à peine plus d’une semaine après l’annonce du déclenchement d’une enquête approfondie de la Commission européenne sur le rachat de Lagardère par Vivendi (lire l’épisode 37, « Bruxelles fout le brol chez Bolloré »). Ce jour-là, l’enquête de Bruxelles est entrée dans une phase très concrète puisque plusieurs ordinateurs de la rédaction ont été inspectés. Ceux du rédacteur en chef du service photo, du rédacteur en chef du service culture, de la directrice du développement. Ceux aussi du patron de l’hebdo Patrick Mahé et de la directrice de la rédaction Caroline Mangez, voire, selon La Lettre A, celui de Laurence Ferrari qui cumule trois boulots, à Paris Match, où elle a remplacé Bruno Jeudy, à Europe 1 et à CNews où son émission est diffusée simultanément sur les deux antennes. Auprès des Jours, la Commission européenne refuse de s’exprimer sur une enquête en cours, laissant entendre qu’il s’agissait là de rendez-vous pris en toute bonne intelligence. Et pas d’une perquisition, ce qui, dans une rédaction, aurait eu un drôle de parfum, il est vrai…

La direction de « Paris Match » dément que la Commission européenne ait inspecté des ordinateurs mais en fait c’est l’œuvre d’un prestataire chargé de l’enquête

La direction de Paris Match reste coite quant aux questions des Jours. Mais on apprend dans un mail adressé à la rédaction par la Société des journalistes que cette dernière, qui avait demandé un rendez-vous à