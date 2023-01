Nono, patron incognito à « Paris Match »

C’est difficile à croire mais pourtant. Ce lundi 23 janvier, en l’espace de quelques heures, trois des héros de notre saga L’héritier se sont retrouvés à quelques mètres les uns des autres : Vincent Bolloré a son bureau au 42, avenue de Friedland à Paris, chez Vivendi, qui lèche l’Arc de Triomphe ; de l’autre côté du monument, à 332 mètres de là, Jade Lagardère défilait pour la maison Celestino au 12, rue de Presbourg, voie qui forme un anneau autour de la place de l’Étoile, et, au 4 de la même rue, où siège son groupe sous le coup d’une OPA du premier de nos trois larrons, Arnaud Lagardère. Un moment important : il recevait la Société des journalistes (SDJ) de Paris Match, et, c’est historique, il la recevait pour la première fois seule s’il vous plaît, signe de l’attention portée à la lourde crise que traverse l’hebdomadaire.

Mais attendez, une crise, quelle crise ? Eh bien, et en remontant le temps : l’enquête menée au sein même de la rédaction par la Commission européenne sur le rachat de Lagardère par Vivendi, la chute des ventes du journal, l’emprise de plus en plus forte de Vincent Bolloré qui s’est matérialisée par la nomination à Paris Match de Laurence Ferrari, tête de pont de CNews et Europe 1, et ce en remplacement de Bruno Jeudy, viré pour s’être élevé contre la une accordée, sous influence de notre bouillant Breton, au cardinal ultraconservateur Robert Sarah. Ce dernier événement aboutissant au vote massif (97 %) d’une motion de défiance de la rédaction envers sa direction en août dernier (lire l’épisode 32, « À “Paris Match”, la semaine des zéro Jeudy ») et à un sérieux raidissement des relations sociales entre l’une et l’autre. D’ailleurs, c’est seul qu’Arnaud Lagardère a reçu la SDJ, sans être flanqué ni de Constance Benqué, la patronne de Lagardère News, ni de Patrick Mahé et Caroline Mangez, les chefs de l’hebdo. C’est dire la gravité de l’instant, sauf qu’Arnaud Lagardère, lui, n’a rien vu. Rien entendu. Rien lu. Tout va bien à Paris Match.

C’était le grand show de Nono, phénoménal dans son rôle phare : le benêt. Un journaliste de « Paris Match » présent lors de l’assemblée générale

Ce mardi, lors d’une assemblée générale, les représentants de la SDJ ont fait à la rédaction le compte-rendu de cette rencontre en un mot : « surréaliste ». « C’était le grand show de Nono, phénoménal dans son rôle phare : le benêt », raconte un journaliste présent à l’AG. L’inspection de plusieurs ordinateurs, directement à