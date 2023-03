Bolloré, Bruxelles et le fantôme de l’OPA

Y’ a pas à dire : Vincent Bolloré n’est pas le chouchou de Bruxelles. L’enquête déclenchée par la Commission européenne après l’annonce de son offre publique d’achat (OPA) du groupe Lagardère, c’était business as usual. Quand, le 1er décembre dernier, celle-ci s’est transformée en « enquête approfondie», ça a commencé à piquer (lire l’épisode 37, « Bruxelles fout le brol chez Bolloré »). Puis ça a sérieusement gratté début janvier 2023, alors que l’investigation européenne se doublait d’un nouveau soupçon à l’endroit de Vincent Bolloré : celui de gun jumping, à savoir la prise de contrôle anticipée de Lagardère sans attendre l’autorisation du rachat (lire l’épisode 38, « Bruxelles pose son gun sur Bolloré »). Désormais, c’est officiellement que ça craint pour Vinvin : selon La Lettre A, la Commission européenne s’oppose tout bonnement à l’OPA, jugeant qu’elle « entrave de manière significative une concurrence effective » tant dans le marché de l’édition que dans celui de la presse people.

L’enterrement du grand œuvre de Vincent Bolloré depuis qu’il s’est lancé à la rescousse de son « ami » Arnaud Lagardère en souvenir de son père Jean-Luc pour finir par le bouffer tout cru à la sauce OPA n’est pas pour autant officiel. La Commission européenne doit rendre les conclusions de son enquête approfondie d’ici au 23 mai prochain mais le document de 345 pages rédigé par les services de la concurrence que dirige la commissaire Margrethe Vestager, qui a été adressé à Vivendi et qu’a dévoilé La Lettre A, est sévère. En effet, Bruxelles « conclut à titre préliminaire que l’opération n’est pas compatible avec le marché intérieur et le bon fonctionnement de l’accord sur l’espace économique européen ». « À titre préliminaire » en attendant les conclusions définitives, donc, et aussi parce que Vincent Bolloré peut encore revoir son opération pour la rendre compatible. Lors de la présentation des résultats de Vivendi, ce mercredi 8 mars, le bras droit de Bolloré, Arnaud de Puyfontaine, a annoncé se donner jusqu’à « la mi-mars » pour proposer des solutions à la Commission européenne avec laquelle il mène, a-t-il précisé dans son anglais à la Charles Trenet, « a very constructive dialogue ».

Margrethe Vestager, commissaire européenne à la Concurrence lors d’une conférence de presse à Bruxelles, le 19 septembre 2022 — Photo Valeria Mongelli/Hans Lucas.

Parce que là, ça ne va pas du tout.