«Nous n’avons qu’un message à transmettre à Geoffroy Lejeune aujourd’hui : qu’il renonce. » Au treizième jour d’une grève inédite au Journal du dimanche, on en est là : nulle part. Ce mercredi 5 juillet, le mouvement a été reconduit, encore, par une écrasante majorité de la rédaction, encore : 94 % des journalistes du JDD ont décidé de poursuivre leur arrêt de travail entamé sitôt l’annonce de la nomination du journaliste d’extrême droite Geoffroy Lejeune à leur tête. Ce mercredi matin, ils étaient aimablement conviés par leur direction à rencontrer Lejeune pour que celui-ci leur expose son projet.



Un peu trop voyant, le piège. À la place, ils se sont réunis sur les marches de l’immeuble Jade (rien à voir avec madame Lagardère), celui-là même où – c’est piquant – Canal+ vécut ses riches heures avant d’être avalée par l’ogre Bolloré, et où logent désormais les médias du groupe. Pile à l’heure où, quelques étages plus haut, Lejeune ouvre la bouche, les leurs disent leur colère : « Pourquoi écouter et donner du crédit au projet de quelqu’un dont les objectifs et les méthodes sont claires et affichées depuis le début de sa carrière ? », dit la rédaction du JDD. Qui a ressorti un entretien assassin donné par Geoffroy Lejeune à l’Issep, la vague école de commerce lancée par son amie d’enfance Marion Maréchal. « Nous avons une vraie volonté de conquête, disait-il alors. Nous essayons de faire progresser nos idées dans le débat public, de convaincre des gens, de défendre nos positions y compris dans les autres médias traditionnels. » Un cheval de Troie, Le JDD, pour l’union des droites par l’extrême en faveur de laquelle milite Geoffroy Lejeune. Mais un cheval de Troie où il ne se dissimule pas, Lejeune, il le monte en toute transparence. Du temps de Valeurs actuelles, un ancien salarié a découvert que le directeur de la rédaction participait chaque semaine à des réunions en petit comité tenues par Patrick Buisson – l’ancien conseiller de Nicolas Sarkozy dont il s’est affranchi – avec… Marion Maréchal et Éric Zemmour. Et ce dans le but de faire progresser cette union des droites. « Pour Lejeune, le journalisme n’était qu’une base pour construire un projet politique. » D’extrême droite oui, mais pas journaliste, Geoffroy Lejeune : un militant.

Membres de la rédaction du « JDD » en grève devant l’entrée de Lagardère News, le 5 juillet 2023 à Paris — Photo Simon Lambert/Les Jours.

Et ça, la rédaction du JDD n’en veut pas. Une journaliste raconte ce moment où l’alerte du