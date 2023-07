Symbole criant, hurlant même, d’une direction du Journal du dimanche arc-boutée sur la nomination du journaliste d’extrême droite Geoffroy Lejeune à la tête de la rédaction. Selon nos informations, d’un trait, elle a biffé la proposition faite par les représentants des grévistes d’étendre à la direction de la rédaction l’interdiction de tout propos raciste. Terrible aveu de Lagardère News refusant ainsi d’un coup de stylo d’interdire dans les pages d’un futur JDD aux mains de Lejeune ce qui est pourtant déjà proscrit par la loi. Comment s’étonner alors que, quelques heures plus tard, la direction décide de rompre les négociations qui se tiennent depuis trente-deux jours, faisant entrer le conflit dans une zone inconnue ?

Le communiqué est tombé ce lundi soir en deux versions. L’une interne, pour la rédaction ; l’autre quelques minutes plus tard, pour l’extérieur. Trop bonne, la direction qui n’avait pas daigné accorder à ses salariés la primeur de la nomination de Geoffroy Lejeune via un communiqué qui a provoqué des boutons dont les cicatrices sont encore à vif (lire l’épisode 46, « “Le JDD” se prend un coup de Lejeune »). De l’une à l’autre version, la même teneur et les mêmes mots : « La direction de Lagardère News prend acte, avec regrets, de l’absence d’accord avec la SDJ (Société des journalistes) et les organisations syndicales. » Elle annonce surtout que Geoffroy Lejeune « prendra la direction effective de la rédaction le 1er août » et que, d’ici là, il est « au travail et prépare avec la direction les éditions à venir du JDD ». Retour donc à la case départ, un mois plus tôt, comme si trente-deux jours de grève, cinq non-parutions et un site d’infos en carafe n’avaient servi à rien, comme si les douze réunions de négociations qui se sont tenues n’avaient été que du vent : Geoffroy Lejeune arrive et pis c’est tout.