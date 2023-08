Le cliché dit tout : de face, un homme, demi-sourire satisfait aux lèvres, contemple le premier Journal du dimanche conçu par le journaliste d’extrême droite Geoffroy Lejeune. Cet homme, c’est Éric Zemmour, à ce point comblé par sa lecture qu’il a posté sa photo sur Twitter. Il peut être content : le néo-JDD de ce dimanche décline toutes ses thématiques, jusqu’à ses mots, en une. Alors sur la forme, le boulot est salopé, bricolé, truffé de pains techniques, couronné d’une grossière erreur de photos, mais sur le fond, le boulot est fait : l’extrême droite s’est emparée d’un média grand public, Le JDD, offert sur un plateau à la faveur du rachat du groupe d’Arnaud Lagardère par Vincent Bolloré. Autopsie.

Peu auraient parié, après quarante jours de grève et le départ massif de la rédaction – on en est à plus de soixante sur une centaine de journalistes –, que Geoffroy Lejeune réussirait à sortir un JDD aussi vite, Arnaud Lagardère lui-même annonçant la reparution pour la « mi-août ». Mais en fin de semaine dernière, comme Les Jours vous l’ont raconté (lire l’épisode 54, « Au “JDD”, le grand remplacement a commencé »), Lejeune s’entoure d’anciens de Valeurs actuelles (et de Minute) qui s’attèlent à la sortie d’un JDD bolloréisé. L’affaire n’est pas gagnée jusqu’à samedi, jour du bouclage. « Une forme de miracle », a reconnu Lejeune, interrogé dimanche par Europe 1. Ça reste dans la famille et la cousinade s’est d’ailleurs poursuivie sur CNews, reprenant à l’envi la une de ce nouveau JDD : « Nous ne sommes pas des faits divers. » Il s’agit là, est-il écrit (dans une typographie que n’utilise d’ordinaire pas Le JDD, mais qui rappelle furieusement celle de Valeurs actuelles jusque dans les codes couleur jaune et blanc), d’une « lettre ouverte de familles de victimes au président de la République ». La page 2 reproduit ladite lettre qui s’entame par la mort d’Enzo, poignardé à 15 ans le 22 juillet à La Haye-Malherbe, dans l’Eure, après une embrouille avec deux adolescents – mis en garde à vue. Une affaire récupérée par l’extrême droite qui s’indigne qu’on parle moins de cette mort – sur laquelle CNews est en boucle – , survenue en milieu rural, que de celle de Nahel M.

La « lettre ouverte » des familles de victimes a été rédigée par l’équipe de Geoffroy Lejeune et est titrée avec une citation… d’Éric Zemmour

Paraît que le bouclage, samedi soir, a été arrosé de moult bouteilles de champagne. Pas très prudent au vu du résultat. Premier problème,