Alerte canicule : il facho au « JDD »

Elles ont tourné tout l’été, de vrais ventilos, pfruuut dans un sens, pfruuut dans l’autre, elles en ont vu de toutes les couleurs, mais depuis le 1er août, c’est le brun qui domine, et elles ne vont plus guère que dans un sens, les portes tournantes de l’immeuble du XVe arrondissement de Paris qui porte encore le nom de Lagardère News.

Si elles pouvaient parler ces portes, elles en raconteraient sur ces journalistes sortant du JDD qui sont passés entre ses parois pour la dernière fois, leurs cartons dans les bras. Et dans l’autre sens sur ces étranges nouvelles signatures qui viennent émailler le néo-JDD version Geoffroy Lejeune transformé en publireportage en l’honneur de l’extrême droite. Dans un sens, on en est à 80 personnes, sur la centaine que, tous statuts confondus, comptait la rédaction : 80 journalistes qui, après quarante jours de grève, préfèrent partir plutôt que de participer et d’assister à ça – et d’autres encore vont se manifester, assure-t-on au sein du collectif des anciens grévistes. Dans l’autre sens, ils sont peu, très peu, à rejoindre la nouvelle vitrine de l’empire Bolloré. Depuis le recrutement de Charlotte d’Ornellas, Raphaël Stainville et Cyril de Beketch, venant tous de Valeurs actuelles (lire l’épisode 54, « Au “JDD”, le grand remplacement a commencé »), un seul ancien de l’hebdo d’extrême droite où Lejeune fit ses classes sept années durant a été embauché : selon nos informations, Marc Charuel, ex-directeur photo du canard, est venu remplacer celui qui, dans le tout premier JDD, avait confondu les Enzo, collant pour l’un, poignardé dans l’Eure, le cliché de la marche blanche organisé pour l’autre, percuté par une voiture en Gironde (lire l’épisode 55, « “Le JDD” : ils ont marché sur la une »).

Pour recruter, Geoffroy Lejeune va piocher dans la presse d’extrême droite : « Valeurs actuelles » bien sûr, mais aussi « Le Bien commun », « L’Incorrect »…