Vincent Bolloré crèche bien à « Paris Match »

Magie de Noël, angelots dorés, grelots, jingle boll, jingle boll, jingle Bolloré. Ce sont deux beaux cadeaux que petit papa Vincent vient de déposer sous le sapin des Jours : deux infos qui démontrent de manière éclatante la façon dont il a mis au pas Paris Match et Le Journal du dimanche. D’un côté, une crèche de Noël à la une de l’hebdo en date du 21 décembre, du jamais vu en cinquante ans ; de l’autre, une redéfinition du wokisme dans Le JDD parce que la précédente ne convenait plus au directeur d’extrême droite du journal, Geoffroy Lejeune.

Allez, la crèche d’abord. Toute de paille, de moutons, d’âne, de bœuf, de rois mages et, au milieu, les heureux parents Marie et Joseph qui ont la joie de vous annoncer la naissance du petit Jésus qui vagit en son berceau de bois. De la bien belle ouvrage qu’admire au premier plan une petite enfant blonde portant un cierge à la main. Si jamais, alléchés par cette pieuse photo shootée par le célèbre paparazzi Pascal Rostain (on ne se refuse rien), vous prenait l’envie d’aller la regarder de plus près, sachez que cette crèche crèche au foyer Jean-Bosco, comme l’indique une légende juste à gauche du code-barre de Paris Match. Hmm, le foyer Jean-Bosco ? Les fidèles de L’empire auront reconnu là les bonnes œuvres de Vincent Bolloré, qui rachète en 2013 les cossus bâtiments des Petites sœurs des pauvres, dans le XVIe arrondissement de Paris, pour en faire un foyer pour étudiants nécessiteux et catholiques, dirigé par son confesseur personnel l’abbé Grimaud, et financé par ses différentes sociétés. L’enceinte accueille également sa Fondation de la deuxième chance, dirigée par sa fille Marie et, depuis qu’il l’a racheté – pour l’euro symbolique – en 2018, l’hebdo religieux France catholique.

Jamais la une de Noël de « Paris Match » n’avait été consacrée à une crèche ; c’est désormais chose faite avec celle du foyer catholique financé par Bolloré

Du foyer Jean-Bosco à la une de Match, il n’y a qu’un pas, ou plutôt une OPA : celle que Vincent Bolloré vient de conclure sur le groupe Lagardère, propriétaire de l’hebdo d’ordinaire plus enclin à accueillir les têtes couronnées qu’auréolées (lire l’épisode 59, « Bolloré : un rachat en pleine face de Lagardère »). D’ailleurs, en dix ans d’archives de numéros de Noël de Paris Match, aucune crèche de Noël, ni de célébration de la fête catholique ne s’affiche en couverture (sauf pour fêter Noël à Monaco et à trois reprises s’il vous plaît). Et les plus récentes bondieuseries en couverture de