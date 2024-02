Arnault future pour « Paris Match »

De l’activité de Bernard Arnault au sein du groupe Lagardère depuis que ce dernier est tombé entre les mains de Vincent Bolloré, on n’avait plus que quelques manifestations sporadiques. De temps à autre, des rumeurs venues de dîners en ville assuraient que le propriétaire de LVMH n’avait pas renoncé à Paris Match. Surtout, bien plus consistante, il y a la page de pub qu’avec une belle constance et chaque semaine, le milliardaire achetait dans Le Journal du dimanche version Geoffroy Lejeune. Le résultat d’un accord entre Vincent Bolloré et Bernard Arnault, au nom de leur vieille amitié, aurait dit Antoine, le fils du second. Une touchante démonstration d’affection qu’on se fait entre ces gens-là : malgré l’opprobre générale frappant Le JDD depuis la nomination à sa tête du journaliste d’extrême droite, Bernard Arnault, lui, chaque dimanche, s’offrait la der et quasiment la seule page de pub d’un journal déserté par les annonceurs et dont les ventes accusent une chute de 21,31 % en 2023, selon l’Alliance pour les chiffres de la presse et des médias – l’effet Bolloré. Et voilà que l’ascenseur ainsi élégamment expédié semaine après semaine à Vincent Bolloré vient de faire un brusque retour à l’envoyeur : des négociations exclusives se sont ouvertes ce mardi 27 février en vue du rachat de Paris Match.

Trois mois seulement après la conclusion de l’OPA de Vincent Bolloré sur le groupe Lagardère (lire l’épisode 59, « Bolloré : un rachat en pleine face de Lagardère »), notre bouillant Breton semble prêt à se délester du vieux titre people, 74 piges au compteur, quatorzième au classement des magazines avec un peu moins de 450 000 exemplaires vendus chaque semaine – en baisse constante. Du montant proposé par Bernard Arnault pour racheter Paris Match, on ne sait rien encore, sinon ce qu’Arnaud Lagardère, toujours patron du groupe qu’il a, étouffé par les dettes, cédé à Vincent Bolloré, en a dit ce mardi soir lors de la présentation de ses résultats annuels pour 2023 : « An offer quite significant, nice to say, from LVMH. » En gros, un bon paquet de brouzoufs et c’est rien de le dire. Espérons tout de même qu’Arnault ne soit pas contraint de casser son PEL : c’est déjà à coups de dizaines de millions d’euros (80, pour être exact) qu’il est entré en 2020 au capital de Lagardère, dont il détient aujourd’hui près de 8 %.