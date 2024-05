« Le JDNews », nouveau monstre du diabolique docteur Bolloré

«La France fière. » La formule claque comme le nom d’un parti d’extrême droite inventé par les scénaristes d’une mauvaise série d’anticipation mais elle est bien réelle, lâchée par la patronne de Lagardère News dans Le Figaro. C’est en effet ainsi que Constance Benqué décrit le futur fruit des amours mouvementés entre Arnaud Lagardère et Vincent Bolloré : Le JDNews. Un nouveau magazine hebdomadaire qui « s’adressera aux lecteurs qui veulent entendre parler de la France fière, qui ont soif de liberté d’expression et qui souhaitent lire des articles autour de l’excellence du modèle français ». Simultanément, Constance Benqué installe Laurence Ferrari à la présidence d’un nouvel ensemble qui réunira Le JDD et Le JDNews tandis que, dans un communiqué interne dont Les Jours ont eu copie, elle confie à Geoffroy Lejeune « la direction générale des rédactions » des deux titres. Tout de suite, ça fait envie…

La tête couturée de Ferrari et Lejeune, le cerveau malade du JDD, des organes de CNews, des lambeaux d’Europe 1, des oripeaux de papier glacé… La nouvelle créature inventée dans le laboratoire du diabolique docteur Bolloré est annoncée pour « la rentrée de septembre » par Constance Benqué et paraîtra le mercredi. Ça va vite, mais en fait, le premier numéro de ce JDNews était même prévu pour le 5 juin. On va finalement se donner un peu plus de temps, vu les soucis de recrutement : aujourd’hui, Le JDD, qui va concevoir sa déclinaison hebdomadaire, ne tourne déjà qu’avec une vingtaine de journalistes permanents – contre une centaine avant l’hémorragie de l’été dernier face à l’arrivée de Geoffroy Lejeune (lire l’épisode 53, « 1948-2023, ci-“JDD” ») – et une petite armée de pigistes. Mais l’idée d’un newsmagazine est tenace chez Vincent Bolloré. Prisma, la filiale magazines du groupe, a ainsi travaillé sur un projet baptisé « Polémik », conçu au départ par un journaliste qui a quitté la boîte face à la menace Bolloré, qui devait, comme son nom l’indique, faire son miel des polémiques de la semaine. C’est ensuite Emmanuel Kessler, alors patron du mensuel Capital chez Prisma, qui a phosphoré sur une version hebdomadaire, avant de partir lui aussi du groupe en janvier. Cette fois, c’est au sein de Lagardère News que ça se passe : le journaliste Sébastien Le Fol, ancien directeur de la rédaction du Point et, paraît-il, proche de Vincent Bolloré – ça aide –, est en mission depuis février pour mettre au point ce JDNews, ainsi que l’écrivait Le Figaro.

L’ADN, ce sera entre “Le Point”, “Le Figaro” et “Valeurs actuelles”. Un journaliste de Lagardère News à propos du « JDNews »

Outre cette délicieuse « France fière », le futur titre « parlera bien sûr de politique, de sujets de société, mais il s’envisage comme un titre qui n’est pas anxiogène avec une volonté d’apporter toujours des solutions », explique Constance Benqué.