« Le JDNews », national hebdo

Comme si ça ne leur suffisait pas de ouinouiniser à la télé (CNews et C8), à la radio (Europe 1), dans le journal (Le Journal du dimanche), il fallait aux super-vilains de la galaxie Bolloré du papier glacé pour écrire qu’on ne peut plus rien dire. Voici Le JDNews dont le numéro 1 est publié ce mercredi, rassemblant d’emblée Pascal Praud, le Zemmour québécois Mathieu Bock-Côté, le ouf du Puy Philippe de Villiers, la grande prêtresse de l’empire Laurence Ferrari, le séminariste perso de Vincent Bolloré Aymeric Pourbaix, le patron d’Europe 1 Donat Vidal Revel, celui par qui l’offensive bolloréenne sur le groupe Lagardère a démarré en 2020 Louis de Raguenel, débauché alors de Valeurs actuelles et désormais directeur de la rédaction du nouvel hebdomadaire… Il y en a un peu plus au sommaire de ce premier numéro titré « Vive la liberté d’expression ! », on vous les met quand même, n’est-ce pas ? Michel Houellebecq, Alain Finkielkraut, Michel Onfray. Bref : ils sont tous là.

Annoncé en mai dernier (lire l’épisode 65, « “Le JDNews”, nouveau monstre du diabolique docteur Bolloré »), Le JDNews était alors, selon le mot légèrement imprudent de la présidente de Lagardère News Constance Benqué, le magazine de « la France fière ».