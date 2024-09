Au « JDNews », on grand-remplace Marianne par sainte Clotilde

En résumé Abonnez-vous pour profiter du résumé de nos articles et de toutes nos enquêtes.

Les interventions de cette grenouille de bénitier de Vincent Bolloré sur ses médias, on connaît, et elles se voient. Ainsi étaient apparus en une de Paris Match le cardinal ultraconservateur Robert Sarah, déclenchant une crise inédite au sein de l’hebdo (lire l’épisode 30, « “Paris Match” : l’œuvre de Dieu, la part de Bolloré »), et, en août dernier, rien moins que la vierge Marie. La dévotion de Bolloré est telle qu’à Noël 2023, c’est la crèche du foyer catholique qu’il subventionne qui avait les honneurs de la couverture de Match (lire l’épisode 60, « Vincent Bolloré crèche bien à “Paris Match” »). En revanche, une Marianne, symbole de la République française, remaquillée avec le visage d’une sainte catholique, ça, Vincent Bolloré ne nous l’avait jamais fait. Et pourtant. Selon nos informations, pour le premier numéro du JDNews, le nouveau magazine réac dérivé du Journal du dimanche, d’Europe 1 et de CNews (lire l’épisode 67, « “Le JDNews”, national hebdo »), la Marianne qui illustre la couverture est le fruit d’un montage : son visage a été remplacé par celui de sainte Clotilde. Comme ça, tranquillement, l’air de rien.

Un buste de Marianne en une d’un magazine, c’est un grand classique de la presse, singulièrement d’extrême droite. En 1985, Le Figaro Magazine la coiffait d’un hijab pour illustrer un dossier sur l’immigration intitulé ainsi « Serons-nous encore Français dans 30 ans ? » (réponse quarante-cinq ans plus tard, hamdullah oui, encore un peu). En 1991, le même