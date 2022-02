Le Grêlé, de faux policier à vrai gendarme

En décembre 2014, la juge Nathalie Turquey reprend le dossier du Grêlé. Elle est la neuvième magistrate sur l’affaire et elle décide de réexaminer toutes les pistes, même les plus ténues…



Avec son nouvel angle de vue, la juge Nathalie Turquey se focalise sur un dossier de la brigade des mineurs passé inaperçu ou presque, certes cité dans les rapports de la crim’ mais à grands traits. Par effet de loupe, l’agression de Cyril et Jennifer lors d’une fête d’ados le 1er avril 1987 va révéler une série de micro-indices qui s’avèreront décisifs. La « synthèse des principaux éléments » réalisée à sa demande au printemps 2015 détaille l’attitude de l’intrus avec les enfants ce mercredi après-midi. À côté de la place de la Nation, au 2 de l’impasse Morlet, dans le XIe arrondissement de Paris, Cyril a affiché un papier sur la porte d’entrée indiquant « Boum – 1er étage », organisée en l’absence de ses parents.

La plupart de ses copains et copines arrivent à 13 h 30. Mais à 14 h 15, un homme sonne à l’interphone et annonce : « Police ». Le garçon de 13 ans le laisse monter et lui ouvre. Alors, le policier en civil lui tend une carte rayée « bleu, blanc, rouge » sur laquelle Cyril voit l’inscription « Gendarmerie » avec un « G » en relief, avant de la ranger bien vite dans sa poche. L’homme explique qu’un voisin a appelé le commissariat pour se plaindre du bruit, mais la boum peut continuer à condition qu’il puisse rester pour la surveiller.