Le Grêlé, des trous dans l’uniforme

Gendarme devenu policier, François Vérove a toujours aimé porter l’uniforme et le képi, la carte professionnelle bleu-blanc-rouge et l’arme à feu dans son holster en cuir, à la fois attributs de puissance et tenue de camouflage. Aucun membre des forces de l’ordre n’a deviné ou senti sa personnalité perverse. À 20 ans, ce gars du Nord bien bâti entre dans le métier par la petite porte du service militaire. Il est d’abord gendarme auxiliaire à Auxerre, dans l’Yonne, puis à Orange, dans le Vaucluse. À l’époque, on recrute des cavaliers – pas besoin de maîtriser l’art équestre, on apprend sur le tas et au centre de formation. Alors, à l’issue de ce passage sous les drapeaux, le 1er février 1983, le bidasse s’engage dans l’armée, sans intérêt excessif mais telle une échappatoire. Intégré sur simple enquête de moralité, il passe six mois à l’école de gendarmerie de Chaumont, en Haute-Marne, en ressort 88e sur 113, avec à peine 12/20 de moyenne : « Passable ». Expert en natation mais novice en équitation, le voilà affecté à la Garde républicaine le 5 août 1983, puis envoyé au centre d’instruction des cavaliers. Le sous-officier Vérove s’y avère prometteur, selon son livret militaire.



Le 8 février 1984, son commandant apprécie ainsi ce « garde stagiaire de présentation convenable, d’allure effacée et de tenue propre » et surtout « de conduite irréprochable, d’excellente moralité, de caractère réservé, de bon esprit et de très bonne éducation ».