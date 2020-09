À Grenoble, back dans le bac

De Grenoble

Comme le jingle d’une émission fétiche ou celui des annonces en gare de la SNCF, c’est un son que l’on a archivé dans les replis de notre mémoire auditive. Ça fait tout drôle de l’entendre à nouveau, ce mercredi 2 septembre : la sonnerie du lycée Emmanuel-Mounier, à Grenoble. C’est dans cet établissement, situé entre le centre-ville et les quartiers sud de la capitale des Alpes, que Les Jours se sont installés à la rentrée dernière pour suivre, durant deux ans, les premiers lauréats du nouveau bac Blanquer (la saison 1 est à lire ici). La réforme voulue par le ministre de l’Éducation nationale a enterré le trinôme des séries générales (littéraire, scientifique, économique et social) en vigueur depuis 1995. Désormais, les lycéens doivent choisir dès la classe de première trois spécialités, et n’en garder que deux en terminale, qui compteront pour un tiers de leur note finale au bac.