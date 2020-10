Terminales, les nouveaux philosophes

De Grenoble

«Vous ne pouvez pas sortir de ma salle de classe sans savoir qui est Platon, sinon je me fais hara-kiri ! », prévient Solène Milaret, l’éventail dressé. C’est par cet avertissement pince-sans-rire que la prof de philosophie des terminales G4 – qui est aussi leur coprof principale, avec Pascale Jouvet, qui enseigne les sciences économiques et sociales – conclut son heure de cours ce mardi-là. L’emploi du temps des élèves que suivent Les Jours, au lycée Emmanuel-Mounier de Grenoble, en compte quatre par semaine. Avant la réforme, le quota de philo variait en fonction des filières (huit heures pour les L, quatre pour les ES et trois pour les S).

Depuis la disparition de ces séries au profit d’un parcours « à la carte » dessiné par la palette de spécialités et d’options propre à chaque lycéen (lire l’épisode 7 de la saison 1), tout le monde a hérité du même tarif pour cette matière du tronc commun : quatre heures hebdo et un examen sur table en juin (dissertation ou explication de texte), dont le résultat représentera 8 % de la note finale au bac. Ce qui constitue donc un « morceau » non négligeable, quand la refonte voulue par le ministre de l’Éducation, Jean-Michel Blanquer, a en partie éclaté le système d’évaluation traditionnel en une myriade de formes de contrôle continu (lire l’épisode 11 de la saison 1).

« Rappelez-vous, sur Platon, je vais vous parler de philosophie… », questionne Solène Milaret. « Platonique ? », tente une élève. Loupé, il fallait dire « platonicienne ». Sourire indulgent de l’enseignante sous son masque, les TG4 n’en sont qu’à leurs débuts.