Baccalauréat : l’oral dans les chaussettes

De Grenoble

Il ne tient plus qu’à un brin ou presque. Si le baccalauréat était une nippe, ce pourrait être un pull devenu rêche et informe à force d’essorages malheureux. Depuis la rentrée 2019, le ministre de l’Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, s’est pourtant employé à vendre sa réforme tel un bel uniforme seyant à une école républicaine moderne. Mais un peu comme ces fringues autour desquelles on s’écharpe un jour de soldes, l’examen phare de la scolarité à la française s’est retrouvé tiraillé entre un corps enseignant éreinté et un ministre droit dans ses souliers vernis. Las, la crise sanitaire a fini par détricoter une à une ses mailles essentielles.

Bac de français annulé à la suite du premier confinement (lire l’épisode 15 de la saison 1, « Les cahiers au feu, le bac de français au milieu »), épreuves communes de contrôle continu (E3C) inaugurées dans la douleur et finalement enterrées (lire l’épisode 11 de la saison 1, « Contrôle continu : doit faire ses preuves »), rentrée masquée puis présence des élèves en « hybridation » (lire l’épisode 5, « “On fait notre maximum pour concilier l’éducatif et le sanitaire” »), épreuves de spécialité supprimées (lire l’épisode 7, « En terminale, la crainte d’un bac Covid de sens »)… À force de coups de ciseaux dans la maquette de notation originelle, le contrôle continu prévaudra finalement pour l’écrasante majorité de l’évaluation des lycéens, soumis comme leurs profs à des protocoles de distanciation parfois lunaires.