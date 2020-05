Les cahiers au feu, le bac de français au milieu

De Grenoble

Chacun a été prié de venir masqué, à une heure très précise. Toutes les cinq minutes, ce jeudi matin, les élèves de la 1ère G4 sont autorisés à franchir un par un le seuil du lycée Emmanuel-Mounier, à Grenoble, pour rendre leurs manuels scolaires et déposer leur dossier d’inscription pour l’année de terminale. Après, bien sûr, s’être oint les mains de gel hydroalcoolique, dont un flacon a été placé dans le hall tel une sentinelle. Simon, Axelle, Léna et Lucas B. ne le savent pas encore, mais ce jeudi sera en fait leur dernière occasion de mettre les pieds au bahut avant septembre, à la prochaine rentrée.

Le ministre de l’Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, l’a annoncé dans l’après-midi lors d’une conférence de presse chapeautée par le Premier ministre pour donner les grandes lignes de la phase 2 du déconfinement dans le pays : l’oral du bac de français, prévu le 26 juin, n’aura pas lieu. Fini le bachotage – que tous avouent avoir à peine entamé – des quinze textes retenus pour l’épreuve.

On a tous été infantilisés, car ça a envoyé aux élèves le signal qu’on ne leur fait pas confiance et aux profs, qu’ils ont dû faire un boulot dénué de sens.

Jean-Marc Duport-Butique, prof de français de la 1ère G4

Après avoir consulté les syndicats enseignants, les fédérations de parents d’élèves et présidé la veille, mercredi, le Conseil national de la vie lycéenne, Jean-Michel Blanquer a « entendu leurs inquiétudes face à une situation exceptionnelle qui a entraîné une inégale préparation » : « Nous entendons l’argument qui considère que l’évaluation la plus juste de la connaissance des élèves en français est de prendre en compte les notes des deux premiers trimestres de l’année, et donc par conséquent, l’épreuve orale de français sera validée par le contrôle continu », a-t-il détaillé, mettant fin à un suspense qui commençait à s’éterniser..