Les cabinets, noirs de monde

Comme il est difficile pour le pouvoir de se passer de conseillers ! Et même, simplement, de limiter leur présence au sein de l’exécutif. Pendant sa campagne présidentielle, Emmanuel Macron avait promis une révolution des méthodes de gouvernement. Fraîchement élu, il imposait des cabinets ministériels réduits dans le gouvernement d’Édouard Philippe. Désormais, les ministres devraient « s’appuyer davantage sur leur administration », avait-il proclamé. Cette décision n’a pas survécu à l’exercice du pouvoir. La taille des cabinets ministériels a été revue à la hausse dans le gouvernement du nouveau Premier ministre, Jean Castex. Quelques jours après que la liste des ministres a été dévoilée (lire l’épisode 17, « Un gouvernement en combinaison de Castex »), un décret, paru le dimanche 12 juillet au Journal officiel, a fixé les nouveaux plafonds : le nombre maximum de conseillers s’élève désormais à quinze pour les ministres, treize pour les ministres délégués et huit pour les secrétaires d’État – ces derniers n’ont toujours pas été nommés. C’est une augmentation conséquente, qui fait remonter les effectifs maximum de moitié pour les cabinets des ministres. Le macronisme ne déroge pas à une loi bien connue des nouveaux pouvoirs : en avançant dans le mandat, le nombre de conseillers tend à augmenter, parfois fortement.

Tous ceux qui défendent la compression, voire la suppression des cabinets ministériels, sont généralement très vite démentis. Ce sont des rouages structurants de notre régime politique, même s’ils ne sont mentionnés dans aucun article de la Constitution. Jean-Michel Eymeri-Douzans, professeur de sciences politiques