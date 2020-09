Pour 2022, Macron met ses troupes en ordre d’En marche

Les fins de mandat sont des débuts de campagne. Dans les habits de président de la République campe déjà un candidat qu’il faut conseiller, voire influencer, dans la perspective de la présidentielle. La mise en ordre de marche du pouvoir pour 2022 a commencé avec l’arrivée de Jean Castex à Matignon en juillet dernier (lire l’épisode 17 de la saison 2 des Conseillers). La nomination de l’ex-conseiller de Nicolas Sarkozy annonçait un tournant sur le fond, inspiré de l’ex-Président élu dix ans avant Emmanuel Macron. En cette rentrée, la sécurité est devenue l’un des axes majeurs des interventions du chef de l’État (lire l’épisode 45 d’In bed with Macron). Lors de son discours au Panthéon, le 4 septembre dernier, pour le 150e anniversaire de la proclamation de la République, il a également annoncé un projet de loi contre les « séparatismes », qui sera présenté à l’automne au Parlement. Changement d’époque après trois ans d’exercice du pouvoir : la « start-up nation » et la « libération des énergies » vantées depuis 2017 ont, elles, été reléguées dans les oubliettes du quinquennat.

Certains conseillers, au tropisme économique et social trop éloigné du virage identitaire pris par Emmanuel Macron, sont sur le départ

En coulisse, la valse des conseillers a repris de plus belle pour s’aligner avec cette nouvelle donne. C’est aussi un rituel de la vie élyséenne où les journées à rallonge mettent les organismes à rude épreuve. Au printemps 2019, en pleine crise des gilets jaunes, plusieurs fidèles conseillers de la campagne victorieuse avaient déserté les soupentes du Château (lire l’épisode 2 de la saison 2). Arrivé à cette période comme conseiller spécial d’Emmanuel Macron, Philippe Grangeon est à son tour en train de quitter l’Élysée ces jours-ci.