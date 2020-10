Séparatisme : Macron marie vallsisme et sarkozysme

Dans une vidéo restée célèbre, tournée en juin 2009 sur un marché d’Évry (Essonne), Manuel Valls, alors maire de la ville, demande à l’un de ses collaborateurs de mettre « quelques blancs, quelques white, quelques blancos » à l’image. Il s’adresse à Christian Gravel, l’un de ses plus fidèles conseillers, resté son directeur de cabinet à Évry pendant dix ans, entre 2002 et 2012. Quand Manuel Valls devient Premier ministre, en 2014, il le nomme directeur du Service d’information du gouvernement (SIG), rattaché à Matignon. Quelques mois plus tard, en guise de récompense, Valls accorde à Gravel le titre de « préfet hors cadre », non attaché à un territoire mais bénéficiant de tous les avantages de ce statut de haut fonctionnaire. Même en cas de changement de majorité, le conseiller gardera son grade, résistant ainsi aux alternances politiques. Cette sécurité sera précieuse puisqu’à partir de mai 2017 Manuel Valls – largement battu à la primaire de la gauche – , ainsi que ses collaborateurs, ne seront plus en grâce au début du quinquennat d’Emmanuel Macron. On se souvient qu’après de longues tergiversations La République en marche avait refusé d’investir l’ancien Premier ministre pour les législatives. Mais les temps changent. Après s’être acquitté de différentes missions dans l’administration, Christian Gravel revient dans le giron du gouvernement. Il a été nommé secrétaire général du Comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation, sur proposition de la ministre déléguée à la Citoyenneté, Marlène Schiappa, via un décret signé ce jeudi 8 octobre. Le CIPDR, selon le sigle administratif consacré, est principalement chargé du volet social de la lutte contre l’islam radical.

Pendant la campagne présidentielle de Macron, c’est le chef d’entreprise Didier Casas qui faisait office de conseiller défense, sécurité, immigration et laïcité