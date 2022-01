Mimi Marchand, l’ombre elle aime ça

La une de Paris Match ressemble à celles dont raffolent les prétendants à la fonction suprême. Les pieds dans l’eau, Emmanuel Macron, polo bleu marine et short bleu ciel, pose au côté de sa femme Brigitte, vêtue d’un maillot de bains à fleurs. « Vacances en amoureux avant l’offensive », titre l’hebdomadaire en ce 10 août 2016, en prévision de la campagne à venir de celui qui est encore ministre de l’Économie, pour quelques jours seulement – il démissionnera le 30 août. La photo est signée Bestimage, nom de l’agence dirigée par Michèle Marchand, dite « Mimi », journaliste, mais aussi attachée de presse, ancienne patronne de boîte de nuit et indic, plusieurs fois passée par la case prison. En 2017, au cours de la présidentielle, avec ses réseaux bâtis pendant deux décennies dans la presse people, elle a permis au candidat Macron de figurer sur 29 couvertures de magazines : une communication à grande échelle et quasiment gratuite, très précieuse pour un candidat encore peu connu du grand public.

Comme il l’a confirmé à Vanity Fair, c’est le patron de Free, Xavier Niel, qui a présenté Mimi Marchand au couple Macron, au printemps 2016, dans son hôtel particulier du Ranelagh, situé dans le XVIe arrondissement parisien. La presse people commence alors à s’intéresser au jeune ministre qui découvre brusquement les us et coutumes des photographes en planque, des rumeurs insistantes – notamment sur son homosexualité supposée – et des photos volées.