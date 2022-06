Sous Macron, la vie très privée des cabinets

La voix plus assurée qu’il y a cinq ans, le secrétaire général de l’Élysée, Alexis Kohler, se positionne sur le perron, debout devant un micro, pour annoncer la composition du gouvernement d’Élisabeth Borne. Confirmé dans ses fonctions par Emmanuel Macron au lendemain de son élection, c’est la troisième fois qu’il se plie à l’exercice, après avoir largement œuvré, en coulisses, à constituer l’équipe ministérielle. Ensuite, il planchera avec autant d’application sur les cabinets ministériels. Théoriquement, les ministres ont toute latitude dans le choix de leurs conseillers. Mais, sous la Ve République, l’Élysée a pour habitude de garder un œil sur tout, et peut même se montrer franchement interventionniste. À Matignon, la Première ministre s’est vue imposer le choix de son directeur de cabinet, Aurélien Rousseau, ancien directeur de l’agence régionale de santé d’Île-de-France. En mai 2017 déjà, l’Élysée avait tenté de désigner un certain Nicolas Revel – déjà croisé dans les saisons précédentes de cette série – à la tête du cabinet d’Édouard Philippe à Matignon. Le Premier ministre issu des rangs de la droite avait bataillé et réussi à nommer le collaborateur de son choix, en la personne de Benoît Ribadeau-Dumas, lui aussi une vieille connaissance des Conseillers. Mais trois ans plus tard, Nicolas Revel, un très proche du président de la République, a bien été nommé directeur de cabinet… de Jean Castex, à Matignon.



À son arrivée au Château, Emmanuel Macron, lui-même ancien secrétaire général adjoint de l’Élysée, n’ignorait rien du rôle stratégique des cabinets ministériels.