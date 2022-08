À l’Élysée, Macron fait du copier-Kohler

Emmanuel Macron se plie à l’exercice pour la seconde fois. En ce 3 mars 2022, il vient d’officialiser sa candidature à la présidentielle – dont personne ne doutait – via une lettre aux Français (lire l’épisode 2 de la série En rase campagne). Trois ans plus tôt, il usait du même canal manuscrit pour tenter de se sortir du bourbier de la crise des gilets jaunes, qui avait pris de court le locataire de l’Élysée et ses conseillers, désemparés devant l’ampleur de la contestation (lire l’épisode 1 de la saison 2). L’écrit pour scander les moments-clés, Clément Léonarduzzi, le communicant du Château arrivé en 2020, y croyait dur comme fer pour mettre le candidat Macron sur orbite. Le secrétaire général de l’Élysée, Alexis Kohler, beaucoup moins. Ce dernier ne voyait pas d’un bon œil non plus les vidéos façon série télé filmées dans les coulisses de la campagne et postées sur YouTube.

Trois mois après la victoire d’Emmanuel Macron, Alexis Kohler a été reconduit à la tête du cabinet élyséen. Son communicant, Clément Léonarduzzi, est, lui, reparti d’où il venait, à la tête de l’agence Publicis, emmenant au passage la plume du Président, Jonathan Guémas – auteur de discours importants, lors du premier confinement en mars 2020 ou, plus récemment, le jour du lancement de l’offensive russe sur l’Ukraine. Quant au cabinet du chef de l’État, il est plongé dans un remaniement au long cours, où les départs se succèdent et les remplaçants tardent à arriver.

Critiqué pour son management, Alexis Kohler ferait même figure de « repoussoir », selon plusieurs observateurs

L’affaire était entendue, comme l’assuraient alors aux Jours plusieurs conseillers ministériels fraîchement nommés : après les législatives et les nouvelles nominations au gouvernement, Emmanuel Macron devait travailler à la refonte de son exécutif, pour se lancer de plain-pied dans son second mandat.