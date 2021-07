Les enfants polonais à l’école de la guerre

C’est en travaillant dans un monastère de la région polonaise de Basse-Silésie, en 2019, que Natalia Kepesz a découvert l’existence d’un immense lycée militaire. Photographe polonaise née en 1983, elle connaissait ces écoles, mais celles-ci n’étaient pas aussi populaires qu’aujourd’hui. On ne traversait pas alors tout le pays pour y inscrire son enfant. Depuis 2015 et le retour au pouvoir du parti Droit et justice (PiS, extrême droite), non seulement ces établissements sont très demandés, mais une myriade d’autres organisations proposent des camps ou des clubs pour ados à la sauce militaire. Pendant plusieurs mois, le temps nécessaire pour réaliser un travail de fond délicat et sensible, Natalia Kepesz a visité plusieurs de ces formations militaires. Sa série Niewybuch reçoit le prix Les Jours à l’édition 2021 du festival Les Boutographies de Montpellier, dont nous sommes partenaires.

Natalia Kepesz a vécu en Pologne jusqu’à la fin de son lycée, avant de partir à Berlin. « J’ai eu beaucoup de chance de grandir en Pologne pendant une période faste. Dans les années 1990 et au début des années 2000, tout semblait possible. Tout à coup, on pouvait voyager et conquérir le monde », raconte-t-elle. Mais depuis la montée de l’extrême droite et le retour des valeurs très conservatrices, le pays qu’elle a connu lui semble parfois étranger. Elle y retourne régulièrement pour y travailler, notamment sur les questions de déracinement.