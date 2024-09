En Ukraine, une chambre étudiante à soi

Depuis 2016, Les Jours sont partenaires des Boutographies de Montpellier, festival dédié à la nouvelle photographie européenne. Le coup de cœur Les Jours récompense chaque année un ou une photographe dont l’approche, entre photojournalisme et documentaire, tente d’expliquer l’actualité et les bouleversements du monde. Cette année, c’est la photographe ukrainienne Daria Svertilova qui est mise à l’honneur avec Maisons éphémères, son travail – démarré en 2019 et toujours en cours – sur les résidences étudiantes en Ukraine. Née à Odessa en 1996 et diplômée de l’École nationale supérieure des arts décoratifs de Paris en 2023, elle vit et travaille entre Paris et Kyiv.

Construites à l’époque de l’URSS avec des chambres toutes identiques, les résidences universitaires permettaient à toute une jeunesse d’étudier partout en Ukraine en se logeant facilement. Depuis, ces espaces sont restés relativement figés, « au contraire de l’Ukraine et de son peuple », précise la photographe. « J’ai voulu photographier ces résidences parce qu’elles représentent la coexistence de l’héritage soviétique et la nouvelle génération pro-européenne. Cette ambiguïté m’a attirée, pour moi elle est représentative du changement dans la mentalité de l’Ukraine d’aujourd’hui – pays ex-communiste qui avance vers la mondialisation. »

En 2014, avec la révolution d’Euromaidan, l’Ukraine se retrouve au cœur de l’actualité.