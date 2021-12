2021 dans l’œil des « Jours »

Aux Jours, on aime les images. Tellement que cette année, nos développeurs en chef, Adrien Éraud et Cécilia Haentjens, ont fait évoluer le design de la page d’accueil du site pour donner toujours plus de place aux photos et aux dessins. Une mise à jour importante, qui permet désormais de mettre une image en plein pot, sur toute la surface de l’écran. Ça claque !



L’image est une composante importante de l’identité des Jours. Chaque épisode comporte généralement quatre ou cinq visuels, parfois plus quand le texte est riche. Nous utilisons pour cela la production d’agences ou de collectifs de photographes indépendants, ou nous commandons nous-mêmes des photos ou illustrations. En 2021, ce sont ainsi plus de 150 commandes qui ont été passées par Les Jours. C’est une part importante du budget de la rédaction qui est ainsi consacrée aux images, et nous en sommes fiers.

En cette fin d’année, nous donnons la parole à celles et ceux qui font les images des Jours. Cinq photographes (trois hommes, deux femmes) et une illustratrice reviennent sur une image produite dans la série des Jours à laquelle ils ont participé.

Julie Balagué, « 118 femmes »

Dans cette série écrite par Pierre Bafoil, « Les Jours » révèlent une affaire de violences sexuelles perpétrées par un médecin du Val-d’Oise.



Photo Julie Balagué pour Les Jours.

« Je suis photojournaliste, je fais du reportage et du portrait pour la presse quotidienne et magazine. D’un autre côté, je développe une pratique plus personnelle et artistique. Pour la première fois,