Glencore : montrer le géant invisible

Il est partout dans nos vies, du matin au soir. À la maison, au travail, en vacances. Chargez votre téléphone, allumez votre ordinateur, conduisez votre voiture, prenez le train, montez en avion, mangez un bol de céréales, buvez un café sucré : il y a de fortes chances pour que Glencore soit impliqué. Qui ? Glencore, le plus grand groupe de négoce de matières premières dans le monde, dont le siège social se trouve dans la petite ville de Zoug, en Suisse. Son relatif anonymat contraste avec son poids économique et son influence sur nos vies, puisque Glencore est impliqué dans la production et le commerce de 90 denrées dans plus de cinquante pays. En 2020, 11 % de l’aluminium vendu dans le monde provenait de l’entreprise. Mais ce n’est rien comparé à d’autres ressources, puisque Glencore gère 60 % de la production de zinc, 36 % de celle du cuivre et c’est le plus gros exportateur de charbon au monde. D’après les estimations du magazine allemand Die Zeit, aucune organisation au monde, pas même l’entreprise américaine Walmart, ne transporte un volume de marchandises comparable à celui du groupe suisse. Sa flotte de 700 bateaux dépasse celle de la marine américaine.

Le photographe Romain Champalaune, qui a déjà réalisé un travail de fond sur l’entreprise coréenne Samsung, a commencé ses recherches sur Glencore en 2015.