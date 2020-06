Les lobbies coronawashent à grandes eaux

L’épidémie de coronavirus, dont la France et l’Europe sortent à petits pas, a offert un boulevard aux lobbies de toutes sortes. Leur action a d’abord porté sur les normes environnementales. Au nom de la crise économique, conséquence de la crise sanitaire, nombre d’entre eux, représentant le patronat et une grande variété de secteurs d’activité, ont demandé des reports d’échéance pour réduire leurs émissions de CO 2 , revoir à la baisse l’usage des pesticides, limiter leurs déchets ou favoriser le recyclage – Les Jours avaient raconté en détail cette offensive dans l’épisode précédent de cette série. Ces demandes répétées auprès des pouvoirs publics n’ont pas forcément porté leurs fruits. Le 20 mai, la Commission européenne a dévoilé des objectifs plutôt ambitieux pour son « Green Deal », grande promesse écologique du nouvel exécutif : réduction de 50 % de l’usage des pesticides et objectif de 30 % des terres agricoles en bio d’ici à 2030, protection accrue de la biodiversité… Un bel affichage, qui ne sera suivi d’effets que si l’Union se dote des outils de mesure et de contrôle nécessaires.

De nombreuses industries se sont empressées de reformater leurs messages à destination des décideurs pour insister sur leur rôle dans la gestion de la crise et dans le “monde d’après”, et bénéficier d’aides publiques en conséquence. Extrait du rapport des Amis de la Terre et de l’Observatoire des multinationales

Mais l’activisme des lobbies porte aussi sur les mesures de soutien et de relance décidées par les États au niveau national comme au niveau européen. Dans un rapport rendu public ce mercredi 3 juin, l’ONG Les Amis de la Terre, conjointement avec l’Observatoire des multinationales, dénonce une « épidémie de lobbying » auprès des pouvoirs publics. « Tirant profit de l’urgence et d’une situation exceptionnelle », les représentants d’une partie du secteur privé « ont poussé leurs intérêts auprès des décideurs, parfois avec une bonne dose de cynisme, sur des sujets qui n’avaient rien à voir avec le contexte sanitaire et social », écrivent les auteurs. Au passage, « de nombreuses industries se sont empressées de reformater leurs messages à destination des décideurs pour insister sur leur rôle dans la gestion de la crise et dans le “monde d’après”, et bénéficier d’aides publiques en conséquence », poursuit le rapport, désignant cette tendance par le vocable « coronawashing »..