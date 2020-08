Le plastique ne se recycle pas

Les promesses n’engagent que ceux qui les croient. C’est le calcul qu’a fait l’industrie du plastique dès les années 1980, en décidant de promouvoir le recyclage de son matériau fétiche. À première vue, l’idée semble séduisante, brillante même. Qui ne voudrait pas croire au recyclage ? Un processus vertueux visant à faire disparaître les déchets plastiques que nous générons pour en faire de nouveaux emballages ou de nouveaux canards de bain. Avec cette alléchante promesse : la fin du plastique dans les océans et une boucle infinie qui permettrait de ne plus jamais produire de plastique vierge. Attendez… « Ne plus jamais produire de plastique vierge » ? À moins d’être suicidaire, comment l’industrie du plastique pourrait-elle soutenir un processus qui signerait sa mort ?



La réponse se trouve dans l’excellent documentaire Plastic Wars, diffusé ce printemps et réalisé conjointement par NPR et PBS, la radio et la chaîne de télévision publiques américaines. Dans cette enquête de la journaliste Laura Sullivan, trois anciens responsables de l’industrie admettent pour la première fois à visage découvert que la promotion du recyclage ne faisait que répondre à une stratégie pour verdir l’image du plastique auprès des consommateurs et les déculpabiliser dans leurs achats. On parle tant de pollution ces temps-ci qu’on a tendance à oublier qu’il y a quarante ans le plastique était déjà vu comme un indésirable : une étude du Congrès américain exhumée par Les Jours recensait dès 1989 des propositions de loi visant à le bannir dans au moins seize États pour réduire l’amoncellement des déchets. Certaines suggéraient d’interdire le polystyrène expansé des barquettes de fast-food, d’autres le polychlorure de vinyle (PVC) dans les contenants et les ustensiles de cuisine.