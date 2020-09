Plastique : la tête dans le sac

Vingt minutes d’utilisation en moyenne pour mille ans de pollution. On a beau se creuser les méninges, on peine à trouver un autre objet présentant un aussi bas ratio coûts-avantages… Il a beau peser 5 grammes pièce, le sac plastique est un as des records. En 2018, l’Organisation des Nations unies estimait que 5 000 milliards étaient encore consommés chaque année dans le monde. Soit 10 millions par minute. Si on les attachait par les poignées, ils pourraient entourer la planète sept fois toutes les heures. Ultra-fin, ultra-léger, il est aussi ultra-résistant : qui d’autre que lui peut se targuer de porter 2 000 fois son poids ? Le souci, c’est qu’il est aussi résistant au poids de nos achats qu’à la décomposition. Emportés par l’eau, le vent, bon nombre d’entre eux terminent leur(s) course(s) dans l’océan : les sacs jetables figurent parmi les cinq déchets plastiques les plus retrouvés sur les plages. Qui ignore aujourd’hui qu’ils sont responsables de la mort des tortues de mer, qui les ingèrent en pensant gober de tendres méduses, ou qu’ils remplissent les estomacs des cétacés et des oiseaux marins ? Fragmentés en micro-plastiques sous l’effet du soleil, de l’eau de mer ou du frottement, beaucoup finissent par intégrer la chaîne alimentaire. À moins qu’ils n’aient été jetés avec les ordures ménagères – leur faible épaisseur rend leur recyclage quasi-impossible – et n’aient fini incinérés, relâchant alors le CO 2 piégé dans leurs bretelles durant leur existence éclair.

Pendant vingt ans, l’histoire d’amour entre les consommateurs et le « sac bretelle » est sans nuage. Jusqu’à la découverte du continent de plastique

Le sac plastique fait partie de ces inventions miraculeuses permises par les énergies fossiles : parfois en polypropylène, il est la plupart du temps fait de polyéthylène (PE). Polymère le plus répandu au monde, le polyéthylène doit sa découverte à une erreur. En 1933, des chimistes britanniques font une fausse manipulation et obtiennent un résidu blanc et cireux, dont les propriétés s’avèrent remarquables : utilisé secrètement par les Anglais pour booster leurs câbles de communication durant la Seconde Guerre mondiale, le polyéthylène leur offre alors une longueur d’avance sur les Allemands. Son premier succès d’après-guerre sera le hula-hoop : il sert alors à fabriquer les cerceaux colorés qui, en 1958, tournent frénétiquement autour des hanches des filles.