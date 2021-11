Le spectre de Fillon hante la primaire de la droite

À Sablé-sur-Sarthe (Sarthe)

Le premier à avoir fait décoller Sablé-sur-Sarthe s’appelle Louis Besnier (1642-1705), alias « l’homme volant ». Ce serrurier de légende serait, avec tous les verrous qu’impose le conditionnel, le premier être humain à s’être promené dans les nuages. Une enseigne d’auberge le représente avec son invention : des manches en bois terminés par des sortes de rames ou de mini-voiles, des rectangles de tissu tendus sur un châssis. Ce sont ses ailes. Une dans chaque main. Il les brandit à l’horizontale et s’allonge dessous. Si « l’homme volant » a volé ? « Oui, et ce n’est pas moi qui le dis, ce sont les livres d’époque. » Jean-Claude Ragaru, qui consacre un musée à ce pionnier, pointe les cartes, tableaux et reproductions de gravure avec une baguette d’instituteur IIIe République. Il raconte les débuts de Besnier, qui se jette du haut d’un escabeau, et son exploit suprême, un récit perturbant pour les hommes de science : le Sabolien aurait sauté depuis les remparts du château, il aurait survolé le cours de la Sarthe et atterri sur l’autre rive. Nous sommes en 1678, cent ans avant l’apparition des montgolfières. Deux-cents ans avant l’essor de François Fillon, autre enfant de Sablé, autre espèce d’« homme volant », dont la silhouette hante la primaire interne de la droite pour la présidentielle de 2022.

Je suis tombé à la renverse quand j’ai vu son programme en 2016. Fillon n’a jamais été très à droite… Il était même socialisant… Jean-Claude Ragaru, ancien adjoint à la Culture de François Fillon

Notre guide est peintre, poète, historien, explorateur dans la nacelle de ses ballons et ancien adjoint au maire chargé de la Culture. Il connaît les vivants et les morts.