Valérie Pécresse, toute droite

C’est bon, François Fillon repart pour une élection. Samedi, Les Républicains ont repris le film à la seconde même où il s’était arrêté, le 23 avril 2017, premier tour de la présidentielle, quand Fillon s’était manqué au seuil de la finale. Cinq ans plus tard, ils investissent pour la « course à l’Élysée » la première femme de l’histoire du parti gaulliste, Valérie Pécresse, héritière de Fillon (60,95 %), devant Éric Ciotti, héritier de Fillon (39,05 %) – lire l’épisode 2, « Le spectre de Fillon hante la primaire de la droite ». Les programmes entre les deux finalistes de la primaire fermée LR étaient très approchants : régalades sur le « régalien », économes sur l’économie. Car, oui, la droite est de droite. Surprise ? Jeudi soir, il fallait les voir se disputer le legs en direct, sur LCI. Ciotti, arrivé en tête du premier tour, déclarait que Fillon l’avait « appelé pour [le] féliciter ». Pécresse : « Moi aussi. » Leurs projets étaient en effet les plus « fillonistes » parmi les cinq exposés. À l’époque, Sarkozy résumait les mesures de Fillon par « du sang et des larmes ». Les militants saluaient le « courage ».

Dans ce labyrinthe, où la sortie est aussi le point de départ, Théo Michel a suivi un chemin compliqué. Cette figure naissante des Républicains, 27 ans, conseiller du XVIIe arrondissement de Paris, s’était fait fort d’orienter la campagne bien à droite, au titre de numéro 3 des Jeunes LR.