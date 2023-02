Lithium dans l’Allier : les dés sont-ils pipés ?

À Échassières (Allier)

«Une mine propre, ça n’existe pas », s’agace Pascale. Ce jeudi de janvier, c’est réunion pour l’association Préservons la forêt des Colettes. Dans le salon d’une des membres, la discussion roule et gronde en sourdine, comme le vent dans les arbres. Nous sommes dans le village de Coutansouze, dans l’Allier, à quelques kilomètres à peine de la carrière de Beauvoir, à Échassières, où, le 24 octobre dernier, le groupe Imerys a annoncé vouloir développer l’une des plus grandes mines européennes de lithium (lire l’épisode 1, « Le lithium, de l’or blanc en barre »). Et si l’annonce enthousiasme le gouvernement français, localement, les promesses d’embellie économique ne suffisent pas à calmer les craintes environnementales de beaucoup. Comme les membres de cette association, née en 2018 pour lutter contre un projet de champ d’éoliennes en plein cœur de la forêt domaniale des Colettes. « On ne peut pas prétendre œuvrer pour la planète et saccager localement une forêt et sa biodiversité », dénonçait le collectif à l’époque. Cinq ans plus tard, le discours n’a pas changé. Certes, le lithium – composant indispensable des batteries destinées, entre autres, aux énergies renouvelables et aux voitures électriques – est un ingrédient essentiel de la transition énergétique. Mais son extraction et sa production sont loin d’être indolores.