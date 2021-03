La loi climat en quête d’un « deep impact »

Sous un grand soleil de printemps, à deux pas de la place de la Bourse, à Paris, les chauffeurs de la première ligne de la Marche pour une vraie loi climat, mobilisation nationale à laquelle ont appelé plus de 600 organisations, entament au micro People have the power, de Patti Smith, avec accompagnement à la guitare électrique. Derrière la grande banderole, « Pour une vraie loi climat, stop au blabla », en tête de cortège, des représentants de la Convention citoyenne pour le climat (CCC) avancent d’un pas tranquille mais ferme. A partir de demain, la loi « climat et résilience », promise par le président de la République à l’issue de leurs travaux et d’ores et déjà jugée comme une trahison tant son ambition semble maigre aux yeux de nombreux acteurs, sera aux mains des parlementaires. Ces 45 heures de débats, prévus sur douze jours, pourraient devenir le scénario d’un film catastrophe que Les Jours vont visionner de bout en bout. « Moi, j’y ai cru tout le temps, à chaque fois que le Président venait nous parler, j’étais à fond. On s’est fait avoir », lâche Agnès Catoire, 43 ans, ancienne gestionnaire de paye licenciée économique pendant la crise sanitaire, qui faisait partie du groupe « consommer » de la CCC. « Il y a les régionales, les députés vont vouloir rassurer leurs électeurs, alors qu’on leur demande du courage politique pour prendre la défense de l’intérêt général », s’inquiète Mathieu Sanchez, fonctionnaire qui faisait partie du groupe « se déplacer ». La légion de pancartes brandies derrière son dos par les milliers de personnes qui manifestent ne disent pas autre chose. Du circonstancié « Il n’y a pas de vaccin pour climat », au radical « Recyclons la loi climat », en passant par « Rejoins le côté vert de la Force », qu’on imagine adressé aux représentants de la nation.